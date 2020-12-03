У Житомирській області СБУ викрила конвертцентр на 200 мільйонів

Зловмисники переводили кошти в готівку через 25 підставних ФОПів

Зловмисники переводили кошти в готівку через 25 підставних ФОПів

Фото: СБУ

У Житомирській області працівники СБУ викрили міжрегіональний конвертаційний центр, за допомогою якого зловмисники вивели в тінь майже 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, конвертаційний центр організували два великих виробника сільськогосподарської продукції.

Вони використовували реквізити більше 15 фірм з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. З їх допомогою вони легалізували гроші, отримані від продажу продукції, не потрапляла в офіційну документацію. Переводили в готівку гроші зловмисники через 25 підставних ФОПів”, - йдеться в повідомленні.

Упродовж 2018-20 років вони вивели в тінь майже 200 мільйонів гривень, точну сума збитків слідчі ще встановлюють.

У ході обшуків в офісах, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучили понад 1,4 мільйона гривень, більше 20 печаток фіктивних фірм, бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, документи і чернетки”, - додали в СБУ.

Триває процес арешту рахунків фірм, задіяних в схемі, і майна фігурантів для відшкодування збитків державі.

Нагадаємо, у Рівненській області керівництво лісгоспу підозрюють у махінаціях на 6 мільйонів.