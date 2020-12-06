Зеленський пообіцяв не скорочувати фінансування української армії

Президент планує нарощувати боєздатність військово-морського флоту та армії

Президент планує нарощувати боєздатність військово-морського флоту та армії

Фото: з відкритих джерел

За словами президента України Володимира Зеленського, фінансування української армії у майбутньому не скоротиться ні на гривню, попри складні часи.

Як передає RegioNews, про це Зеленський повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України.

Збройні сили України отримають новітню та модернізовану техніку. Цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться. Незважаючи на важкі часи, фінансування не скоротиться ні на гривню. Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці власної країни", - запевнив Зеленський.

Як зазначив президент, цьогоріч Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями та проводить масштабну за амбіціями реформу оборони.

Крім цього, наша мета – нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об'єктів військово-морської інфраструктури. Це місця постійної дислокації військово-морських частин, побудова нових баз та навчальних закладів", - додав президент.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялось, що на Донбасі знову неспокійно: бойовики шість разів порушили режим "тиші".