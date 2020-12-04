У Харкові міська ТВК відмовилась переносити першу сесію міськради

Перенести дату проведення сесії просили шестеро членів комісії

Перенести дату проведення сесії просили шестеро членів комісії

Фото: із відкритих джерел

4 грудня Харківська міська територіальна виборча комісія (ТВК) відмовилась розглядати заяву окремих членів комісії про перенесення сесії міської ради з 9 на 16 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Комісії не вистачило голосів, щоб внести це питання у порядок денний засідання ТВК.

Перенести дату проведення сесії просили шестеро членів комісії від партій ОПЗЖ, "Громадський контроль", "Національно-демократичне об’єднання "Україна", "Нові обличчя", "Солідарність жінок України".

Вони стверджували, що комісія мала б час "для перевірки та проведення своєї документації про реєстрацію обраних депутатів відповідно до Виборчого законодавства".

Однак юрист ТВК сказав, що підстав для перенесення дати впроведення сесії немає.

Нагадаємо, син Кернеса назвав дату його повернення до Харкова, раніше планувалося, що він повернеться до 20 грудня.