У Харкові сталася пожежа на текстильній фабриці

Площа горіння складала 250 кв. м

Площа горіння складала 250 кв. м

Фото: ДСНС

У Харкові 6 грудня сталася пожежа у будівлі, де розташовано декілька приватних підприємств, здебільшого текстильних.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області, передає RegioNews.

Рятувальників викликали на вулицю Фонвізіна близько 1:20 6 грудня. Зайнялася двоповерхова будівля, де знаходилось декілька приватних підприємств, здебільшого текстильних.

"Одразу після прибуття керівник гасіння пожежі запросив додаткові сили, адже цього вимагала обстановка. Пожежа сталася на другому поверсі у швацькому цеху. Горіло обладнання, текстильна сировина і готова продукція", — розповіли у ДСНС.

Площа горіння складала 250 кв. м. Через велику кількість горючої сировини була висока температура та щільний дим.

До гасіння залучили близько 50 рятувальників. Локалізувати пожежу вдалося о пʼятій ранку, а остаточно погасити — лише о 13:12. Причина пожежі наразі встановлюється.

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