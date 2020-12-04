Призначено керівника Чернігівської митниці

Митниця створюється внаслідок реорганізації

Митниця створюється внаслідок реорганізації

Наказом Голови Держмитслужби від 03 грудня 2020 року №1239-о виконання обов'язків начальника Чернігівської митниці покладено на Городиського Артура Аліковича.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Північної митниці Держмитслужби.

Виконання обов'язків начальника Чернігівської митниці покладено на Городиського Артура Аліковича.

До цього призначення Городиський працював на посаді старшого державного інспектора митного поста "Столичний" Київської митниці.

Північна митниця була створена восени 2019 року, до зони її діяльності увійшли Чернігівська та частина Сумської області. Зараз розпочата її реорганізація – відповідно до вимог п. 1 Постанови КМУ від 30 вересня 2020 року № 895 "Деякі питання територіальних органів Державної митної служби", наказів Держмитслужби від 19 жовтня 2020 року № 460 "Про утворення територіальних органів Державної митної служби як відокремлених підрозділів" та від 27 жовтня 2020 року № 480 "Про реорганізацію територіальних органів Держмитслужби".

Внаслідок реорганізації Північної митниці Держмитслужби буде створено Чернігівську митницю, в зоні впливу якої буде лише Чернігівська область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Харківщина отримала нового начальника поліції.