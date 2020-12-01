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01 грудня 2020, 16:17 17

Депутат з Блоку Кернеса помер напередодні першої сесії райради

01 грудня 2020, 16:17 17
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Віктор Ревенко був обраний депутатом Чугуївської райради
Віктор Ревенко був обраний депутатом Чугуївської райради
Фото з відкритих джерел
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63-річний директор комунального підприємства і новообраний депутат від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» помер учора в одній з лікарень Харкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KHARKIV TODAY.

25 жовтня Віктора Ревенка обрали депутатом Чугуївської районної ради від партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". В укрупнений Чугуївський район увійшли Чугуївський, Зміївський, Печенізький та Вовчанський райони.

63-річний Віктор Ревенко працював директором комунального підприємства "Зміїв-сервіс" з 2016 року. Він двічі обирався головою села Борова (Зміївський район за старим адмінустроєм).

1 грудня в Чугуївській районній раді повинна була відбутися перша сесія, але кворуму не було.

30 листопада новообраний депутат районної ради помер в одній з харківських лікарень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській облраді відбулася бійка за участю депутатів та поліції.

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