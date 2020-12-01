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01 декабря 2020, 16:17 17

Депутат из Блока Кернеса умер накануне первой сессии райсовета

01 декабря 2020, 16:17 17
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Виктор Ревенко был избран депутатом Чугуевского райсовета
Виктор Ревенко был избран депутатом Чугуевского райсовета
Фото из открытых источников
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63-летний директор коммунального предприятия и новоизбранный депутат от партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» умер вчера в одной из больниц Харькова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KHARKIV TODAY.

25 октября Виктора Ревенко избрали депутатом Чугуевского районного совета от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В укрупненный Чугуевский район вошли Чугуевский, Змиевской, Печенежский и Волчанский районы.

63-летний Виктор Ревенко работал директором коммунального предприятия "Змиев-сервис" с 2016 года. Он дважды избирался главой села Боровая (Змиевской район по старому админустройству).

1 декабря в Чугуевском районном совете должна была состояться первая сессия, но кворума не было.

30 ноября новоизбранный депутат районного совета умер в одной из харьковских больниц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции.

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