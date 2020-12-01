Депутат из Блока Кернеса умер накануне первой сессии райсовета

Виктор Ревенко был избран депутатом Чугуевского райсовета

Виктор Ревенко был избран депутатом Чугуевского райсовета

Фото из открытых источников

63-летний директор коммунального предприятия и новоизбранный депутат от партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» умер вчера в одной из больниц Харькова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KHARKIV TODAY.

25 октября Виктора Ревенко избрали депутатом Чугуевского районного совета от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В укрупненный Чугуевский район вошли Чугуевский, Змиевской, Печенежский и Волчанский районы.

63-летний Виктор Ревенко работал директором коммунального предприятия "Змиев-сервис" с 2016 года. Он дважды избирался главой села Боровая (Змиевской район по старому админустройству).

1 декабря в Чугуевском районном совете должна была состояться первая сессия, но кворума не было.

30 ноября новоизбранный депутат районного совета умер в одной из харьковских больниц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции.