Депутат из Блока Кернеса умер накануне первой сессии райсовета
63-летний директор коммунального предприятия и новоизбранный депутат от партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» умер вчера в одной из больниц Харькова.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KHARKIV TODAY.
25 октября Виктора Ревенко избрали депутатом Чугуевского районного совета от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В укрупненный Чугуевский район вошли Чугуевский, Змиевской, Печенежский и Волчанский районы.
63-летний Виктор Ревенко работал директором коммунального предприятия "Змиев-сервис" с 2016 года. Он дважды избирался главой села Боровая (Змиевской район по старому админустройству).
1 декабря в Чугуевском районном совете должна была состояться первая сессия, но кворума не было.
30 ноября новоизбранный депутат районного совета умер в одной из харьковских больниц.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции.