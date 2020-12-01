Перша сесія нової Чернігівської облради призначена на 3 грудня

Вона проводитиметься в режимі обмеженого доступу

Вона проводитиметься в режимі обмеженого доступу

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Чернігівської облради.

Чернігівська обласна територіальна виборча комісія на своєму засіданні 27 листопада постановила скликати першу сесію Чернігівської обласної ради 8 скликання.

Пленарне засідання відбудеться 03 грудня о 12.00 у залі засідань обласної ради.

Звертаємо увагу на те, що, враховуючи складну епідемічну ситуацію, робота першої сесії обласної ради проводиться в режимі обмеженого доступу за участю депутатів обласної ради та окремо визначених відповідальних посадових осіб, - йдеться в повідомленні пресслужби облради.

За перебігом подій пленарного засідання можна буде спостерігати на офіційній сторінці Чернігівської обласної ради у мережі Facebook, де триватиме онлайн-трансляція події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Львівської обласної ради депутати обрали Ірину Гримак.