В Київській облраді відбулася бійка за участю депутатів та поліції

Сутичка сталася нібито через коронавірус в одного з депутатів

Сутичка сталася нібито через коронавірус в одного з депутатів

Фото: скріншот відео

У будівлі Київської обласної ради відбулося силове протистояння між народним депутатом від "Батьківщини" Костянтином Бондарєвим і працівниками поліції.

Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, правоохоронців викликали, щоб вивести "бютівця" Руслана Браславського, щодо якого, як заявили депутати, є підозра у захворюванні на COVID-19.

Після того, як Бондарєв виштовхав поліцейських, сесія продовжилася. Сьогодні знову обирають главу Київської облради. 25 жовтня Ярославу Москаленко ("За майбутнє”) не вистачило одного голосу для перемоги над Олександром Скляровим ("Слуга народу”)”, - повідомляють журналісти.

У бійці також взяв участь нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Руслан Браславський залишився в залі і пообіцяв завтра зробити ПЛР-тест.

Також повідомляється, що позавчора, 25 листопада, партії "Слуга народу", БЮТ та ОТЗЖ підтримали Олександр Скляренка і відмовились від повторного голосування за голову облради, і тому "їхні опоненти вирішили нанести превентивний удар, викликавши поліцію”.

Нагадаємо, 25 листопада Київська облрада провалила вибори глави, жоден з кандидатів не набрав достатньо голосів.