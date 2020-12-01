Головою Львівської обласної ради депутати обрали Ірину Гримак

Також депутати створили фракції у Львівській облраді

Також депутати створили фракції у Львівській облраді

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляється на сайті Львівської облради, передає RegioNews.

До участі у сесії зареєструвалися усі 84 депутати, під час засідання вони прийняли присягу та отримали посвідчення, пізніше оголосили про створення 9 фракцій.

Пізніше депутати обрали кандидатку від "Європейської солідарності” Ірину Гримак головою облради. За неї проголосував 61 депутат із 84 депутатів.

Довідка: Ірина Гримак в 2015-2019 рр. обіймала посаду заступника голови Львівської ОДА, перед тим пятнадцять років працювала на керівних посадах у Львівській міськраді. У 2018 році - заступниця голови Львівської ОДА Ірина Гримак задекларувала 444 тис грн доходу та 310 тис грн готівки.

Також депутати створили фракції у Львівській облраді:

Фракція "Європейської Солідарності" буде налічувати 28 депутатів, голова - Олег Дуда.

"Українська Галицька партія" має 6 депутатів, керівник - Тарас Чолій.

ВО "Батьківщина" - 7 депутатів, голова Леонід Цибуля.

"Голос" - 7 депутатів. Голова Ростислав Добош.

"За майбутнє" 6 депутатів. Голова - Тарас Подвірний.

"Об'єднання Самопоміч" - 9 депутатів. Голова - Любомир Зубач.

Депутатська фракція "Народний рух України" матиме 6 депутатів, її очолить Роман Филипів.

"Слуга народу" - 9 депутатів. Голова фракції - Максим Козицький.

Депутатська фракція ВО "Свобода" - 6 депутатів. Голова фракції - Олег Панькевич.

Нагадаємо, у Львові відбулася перша сесія міської ради, депутати склали присягу.

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