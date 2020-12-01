Головою Львівської обласної ради депутати обрали Ірину Гримак
Сьогодні, 1 грудня відбулася перша сесія Львівської облради VIII скликання.
Про це повідомляється на сайті Львівської облради, передає RegioNews.
До участі у сесії зареєструвалися усі 84 депутати, під час засідання вони прийняли присягу та отримали посвідчення, пізніше оголосили про створення 9 фракцій.
Пізніше депутати обрали кандидатку від "Європейської солідарності” Ірину Гримак головою облради. За неї проголосував 61 депутат із 84 депутатів.
Довідка: Ірина Гримак в 2015-2019 рр. обіймала посаду заступника голови Львівської ОДА, перед тим пятнадцять років працювала на керівних посадах у Львівській міськраді. У 2018 році - заступниця голови Львівської ОДА Ірина Гримак задекларувала 444 тис грн доходу та 310 тис грн готівки.
Також депутати створили фракції у Львівській облраді:
- Фракція "Європейської Солідарності" буде налічувати 28 депутатів, голова - Олег Дуда.
- "Українська Галицька партія" має 6 депутатів, керівник - Тарас Чолій.
- ВО "Батьківщина" - 7 депутатів, голова Леонід Цибуля.
- "Голос" - 7 депутатів. Голова Ростислав Добош.
- "За майбутнє" 6 депутатів. Голова - Тарас Подвірний.
- "Об'єднання Самопоміч" - 9 депутатів. Голова - Любомир Зубач.
- Депутатська фракція "Народний рух України" матиме 6 депутатів, її очолить Роман Филипів.
- "Слуга народу" - 9 депутатів. Голова фракції - Максим Козицький.
- Депутатська фракція ВО "Свобода" - 6 депутатів. Голова фракції - Олег Панькевич.
Нагадаємо, у Львові відбулася перша сесія міської ради, депутати склали присягу.
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