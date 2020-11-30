Екс-виконавчий директор судиться з Нафтогазом за 4 млн доларів премій

Він також вимагає призначити його міністром енергетики

Він також вимагає призначити його міністром енергетики

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав до суду і вимагає виплатити йому 94 млн грн або майже 4 млн доларів премій.

Про це йдеться у позові чиновника до газової компанії, що є в розпорядженні УНН, повідомляє RegioNews.

Свої претензії Юрій Вітренко пояснює виграшем НАК "Нафтогазу" в Стокгольмському суді над російським "Газпромом", за який топ-менеджмент газової компанії виписав собі премію в розмірі 1% від загальної суми перемоги в 2,9 млрд доларів.

Вітренко скаржиться суду, що половину премії йому виплатили, а решта - 4 млн доларів ні. При цьому Вітренко в суді посилається на конституційні права заробляти на життя.

Конституція України, проголосивши Україну соціальною, правовою державою, визначила зміст і спрямованість діяльності держави, зокрема її обов'язок за твердженням, забезпечення і гарантування прав і свобод людини. Складовою цього обов'язку є забезпечення державою соціальної спрямованості економіки, створення і забезпечення можливостей для суспільства заробляти собі на життя працею і своєчасно отримувати винагороду за працю, - аргументує Вітренко.

За даними УНН, крім матеріальної виплати, Вітренко вимагає від керівництва країни призначити його міністром енергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аудит "Нафтогазу" виявив 75 мільярдів гривень втрат держбюджету – Держаудитслужба.