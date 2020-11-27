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27 листопада 2020, 14:54 6

Суд виправдав екс-суддю Кицюка, який виносив вироки активістам Майдану

27 листопада 2020, 14:54 6
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Суд визнав обвинувачення не доведеними
Суд визнав обвинувачення не доведеними
Фото з Facebook-сторінки Романа Маселка
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Шевченківський суд виправдав колишнього суддю Кицюка, який виносив вироки активістам Майдану.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook учасник "Автомайдану" Роман Маселко, повідомляє RegioNews.

UPD. Все, finita la comedia, вирок зачитано. Щебуняєва "несподівано" повністю виправдала Кицюка. Вона не знайшла складу...

Posted by Roman Maselko on Thursday, November 26, 2020

Суддя Шевченківського суду Лідія Щебуняєва оголосила, що суд визнав не доведеними обвинувачення Кицюка у винесенні свідомо неправомірного рішення та у втручанні в систему автоматизованого розподілу справ – заслуханих свідків і доказів прокуратури недостатньо.

Фінальний акт з трагікомедії правосуддя під назвою "Виправдати Кицюка будь-якою ціною". Суддя зачитує виправдувальний вирок судді Кицюку. Прокурор навіть не прийшов, - написав учасник "Автомайдану", член правління адвокаційного центру DEJURE Роман Маселко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі Генпрокурора визнали, що розгляд у "справах Майдану" в судах затягується.

суд прокурор Майдан суддя активісти
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