У держбюджеті на цей рік бракує 3 млрд доларів - міністр

Як передає RegioNews, таку заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Право на владу".

Повертаємося до запозичень і згадуємо, що у нас бюджет, який приймали у Раді у квітні, коли мене тільки призначили міністром фінансів, передбачав надходження коштів від міжнародних фінансових організацій в обсязі понад 6 млрд доларів. Зараз реально ми не отримали понад 3 млрд доларів з різних причин. Зокрема, через неприйняття законів вчасно і через рішення суддів", - повідомив Марченко.