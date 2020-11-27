У держбюджеті на цей рік бракує 3 млрд доларів - міністр
Через відсутність кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій в державному бюджеті на 2020 рік бракує щонайменше 3 млрд доларів.
Як передає RegioNews, таку заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Право на владу".
Повертаємося до запозичень і згадуємо, що у нас бюджет, який приймали у Раді у квітні, коли мене тільки призначили міністром фінансів, передбачав надходження коштів від міжнародних фінансових організацій в обсязі понад 6 млрд доларів. Зараз реально ми не отримали понад 3 млрд доларів з різних причин. Зокрема, через неприйняття законів вчасно і через рішення суддів", - повідомив Марченко.
Нагадаємо, раніше Марченко повідомив, що планове підвищення мінімальної зарплати до рівня 6500 грн перенесеться із липня на грудень 2021 року.