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У держбюджеті на цей рік бракує 3 млрд доларів - міністр
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27 листопада 2020, 09:49 4

У держбюджеті на цей рік бракує 3 млрд доларів - міністр

27 листопада 2020, 09:49 4
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Серед причин називають рішення суддів та не вчасне прийняття законів
Серед причин називають рішення суддів та не вчасне прийняття законів
Фото: з відкритих джерел
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Через відсутність кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій в державному бюджеті на 2020 рік бракує щонайменше 3 млрд доларів.

Як передає RegioNews, таку заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Право на владу".

Повертаємося до запозичень і згадуємо, що у нас бюджет, який приймали у Раді у квітні, коли мене тільки призначили міністром фінансів, передбачав надходження коштів від міжнародних фінансових організацій в обсязі понад 6 млрд доларів. Зараз реально ми не отримали понад 3 млрд доларів з різних причин. Зокрема, через неприйняття законів вчасно і через рішення суддів", - повідомив Марченко.

Нагадаємо, раніше Марченко повідомив, що планове підвищення мінімальної зарплати до рівня 6500 грн перенесеться із липня на грудень 2021 року.

міністр бюджет кредит МВФ ВР суд
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