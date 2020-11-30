Экс-исполнительный директор судится с Нафтогазом за 4 млн долларов премий

Он также требует назначить его министром энергетики

Он также требует назначить его министром энергетики

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд и требует выплатить ему 94 млн грн или почти 4 млн долларов премий.

Об этом говорится в иске чиновника к газовой компании, который есть в распоряжении УНН, сообщает RegioNews.

Свои претензии Юрий Витренко объясняет выигрышем НАК "Нафтогаза" в Стокгольмском суде над российским "Газпромом", за который топ-менеджмент газовой компании выписал себе премию в размере 1% от общей суммы победы в 2,9 млрд долларов.

Витренко жалуется суду, что половину премии ему выплатили, а остальные - 4 млн долларов нет. При этом Витренко в суде ссылается на конституционные права зарабатывать на жизнь.

Конституция Украины, провозгласив Украину социальным, правовым государством, определила содержание и направленность деятельности государства, в частности ее обязательство по утверждению, обеспечению и гарантированию прав и свобод человека. Составляющей этого обязательства является обеспечение государством социальной направленности экономики, создание и обеспечение возможностей для общества зарабатывать себе на жизнь трудом и своевременно получать вознаграждение за труд, - аргументирует Витренко.

По данным УНН, помимо материальной выплаты, Витренко требует от руководства страны назначить его министром энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что аудит "Нафтогаза" выявил 75 миллиардов гривен потерь госбюджета – Держаудитслужба.