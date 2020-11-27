Нардепи хочуть залишити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Там також вважають, що кримінальна відповідальність має бути за неподання декларації

Там також вважають, що кримінальна відповідальність має бути за неподання декларації

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Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи Конституційного Суду дійшла висновку, що за брехню в декларації і за її неподання має бути кримінальна відповідальність.

Про це на брифінгу розповів голова робочої групи, голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Ми дійшли висновку, що за брехню в декларації і за неподання декларації має бути кримінальна відповідальність. Це перша позиція. Друге - все ж таки потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. На сьогодні це 250 прожиткових мінімумів, це приблизно в цифрах - 500 тисяч гривень", - зазначив Монастирський.

Він наголосив, що раніше помилка на 500 тисяч грн була кримінальною відповідальністю до рішення Конституційного Суду.

"Ми визначаємо, що кримінальна відповідальність стартує з 500 прожиткових мінімумів - це понад мільйон гривень. До цієї суми залишається відповідальність, але адміністративна", - сказав нардеп.

Політик зауважив, що це - узгоджена позиція, яка була схвалена всіма.

"Друге - ми виділили статтю неподання декларації, і визначили, що це може бути кримінальним проступком, а не злочином. Це вид кримінального правопорушення, який містить меншу суспільну небезпеку", - розповів голова робочої групи.

Раніше стало відомо, коли Рада може відновити відповідальність за брехню в деклараціях.