Витік нафти на Одещині: забруднення води перевищує норму в 6 разів

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу

Фото: Держекоінспекція

Неподалік Чорноморська Одеської області вміст нафтопродуктів у воді біля буксира "Аметист", на якому раніше сталася аварія, перевищує допустиму норму в 6 разів.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на керівника відділу Державної екологічної інспекції морської акваторії Одеської області Віталія Караулова, передає RegioNews.

Він розповів, що 28 листопада були взяті проби води для нового лабораторного дослідження.

У рамках кримінального процесу вийшли з поліцією та також зафіксували велику пляму нафтопродуктів в акваторії", – зазначив Караулов.

За його словами, за результатми досліджень зразків було встановлено, що вміст нафтопродуктів у воді перевищує норму в 6 разів.

27 листопада правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом забруднення морської води нафтопродуктами у Чорноморську.

Нагадаємо, через аварію судна в Чорноморську Одеської області почався витік нафтопродуктів у Чорне море.

26 листопада АМПУ спростувала інформацію стосовно аварії судна "Аметист" та розливу нафтопродуктів в акваторію Чорного моря. Згодом в Держекоінспекції заявили, що витік нафти на Одещині був, АМПУ намагалась це приховати.