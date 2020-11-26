В АМПУ спростували розлив нафти через аварію судна на Одещині
У пресслужбі розмістили фото буксира, який знаходиться на причалі
У пресслужбі розмістили фото буксира, який знаходиться на причалі
Адміністрація морських портів України спростувала інформацію стосовно аварії судна "Аметист" та розливу нафтопродуктів в акваторію Чорного моря.
Як передає RegioNews, спростування розміщене на сайті АМПУ.
Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир "Аметист", який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності", - заявили в АМПУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через нібито аварію судна почався витік нафтопродуктів у Чорне море.
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