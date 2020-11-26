14:00  26 листопада
Кличко презентував книжку своїх ляпів
11:09  26 листопада
Понад 87 млн збитків: ДБР провело обшуки у працівників "Київоблагролісу"
14:16  26 листопада
У НАЗК хочуть, щоб за брехню у декларації на понад 1 млн гривень саджали до в'язниці
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2020, 13:51 122

В АМПУ спростували розлив нафти через аварію судна на Одещині

26 листопада 2020, 13:51 122
Читайте также на русском языке
У пресслужбі розмістили фото буксира, який знаходиться на причалі
У пресслужбі розмістили фото буксира, який знаходиться на причалі
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Адміністрація морських портів України спростувала інформацію стосовно аварії судна "Аметист" та розливу нафтопродуктів в акваторію Чорного моря.

Як передає RegioNews, спростування розміщене на сайті АМПУ.

Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир "Аметист", який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності", - заявили в АМПУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через нібито аварію судна почався витік нафтопродуктів у Чорне море.

Одеса екологія судно ЗМІ море
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Переможений переможець: львівський казус Садового
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »