В АМПУ спростували розлив нафти через аварію судна на Одещині

Як передає RegioNews, спростування розміщене на сайті АМПУ.

Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир "Аметист", який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності", - заявили в АМПУ.