На Одещині тоне судно рятувальників: навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів

Локалізувати аварію поки що не вдалося

Локалізувати аварію поки що не вдалося

Фото: dumskaya.net

Під Чорноморськом (Одеська область) почало тонути судно Морської пошуково-рятувальної служби "Аметист", яке стоїть на причалі. Зі слів співробітників МПСС, навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання "Думська".

Так, за даними видання, персонал намагався відкачати воду з відсіків, однак станом на вечір 25 листопада так і не вдалося локалізувати аварію.

Рятувальники розповідають, що в Олександрівці, де стоїть "Аметист", кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали з суден, що перебувають біля причалів, водонепроникні двері й перегородки.

"Аметист" - морський рятувальний буксир проєкту 1454, тип "Напірний". Судно побудовано в 1977 році, довжина 58, ширина 12,6, осідання 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб.

Судно не було введено в експлуатацію, але перебувало на балансі підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".

Нагадаємо, 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".

Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.