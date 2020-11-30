Утечка нефти в Одесской области: загрязнение воды превышает норму в 6 раз

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело

Фото: Госэкоинспекция

Неподалеку Черноморска Одесской области содержание нефтепродуктов в воде возле буксира "Аметист", на котором ранее произошла авария, превышает допустимую норму в 6 раз.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя отдела Государственной экологической инспекции морской акватории Одесской области Виталия Караулова, передает RegioNews.

Он рассказал, что 28 ноября были взяты пробы воды для нового лабораторного исследования.

В рамках уголовного процесса вышли с полицией и также зафиксировали большое пятно нефтепродуктов в акватории", - отметил Караулов.

По его словам, за результатми исследований образцов было установлено, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 6 раз.

27 ноября правоохранители открыли уголовное производство по факту загрязнения морской воды нефтепродуктами в Черноморске.

Напомним, из-за аварии судна в Черноморске Одесской области началась утечка нефтепродуктов в Черное море.

26 ноября АМПУ опровергла информацию относительно аварии судна "Аметист" и разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Позже в Госэкоинспекции заявили, что утечка нефти на Одесщине была, АМПУ пыталась это скрыть