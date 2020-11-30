13:58  30 ноября
Разумков не исключает введения локдауна в Украине
12:08  30 ноября
Житомирская ОГА проверит больницу, которую раскритиковал министр Степанов
13:35  30 ноября
Степанова вновь пригласят на час вопросов к правительству
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2020, 17:15 3

Утечка нефти в Одесской области: загрязнение воды превышает норму в 6 раз

30 ноября 2020, 17:15 3
Читайте також українською мовою
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело
Фото: Госэкоинспекция
Читайте також
українською мовою

Неподалеку Черноморска Одесской области содержание нефтепродуктов в воде возле буксира "Аметист", на котором ранее произошла авария, превышает допустимую норму в 6 раз.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя отдела Государственной экологической инспекции морской акватории Одесской области Виталия Караулова, передает RegioNews.

Он рассказал, что 28 ноября были взяты пробы воды для нового лабораторного исследования.

В рамках уголовного процесса вышли с полицией и также зафиксировали большое пятно нефтепродуктов в акватории", - отметил Караулов.

По его словам, за результатми исследований образцов было установлено, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 6 раз.

27 ноября правоохранители открыли уголовное производство по факту загрязнения морской воды нефтепродуктами в Черноморске.

Напомним, из-за аварии судна в Черноморске Одесской области началась утечка нефтепродуктов в Черное море.

26 ноября АМПУ опровергла информацию относительно аварии судна "Аметист" и разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Позже в Госэкоинспекции заявили, что утечка нефти на Одесщине была, АМПУ пыталась это скрыть

Одесская область море нефть загрязнение экология
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Президент назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской облгосадминистрации
27 ноября 2020, 18:45
Полиция возбудила дело по факту загрязнения моря в Черноморске
27 ноября 2020, 14:59
Госэкоинспекция: утечка нефти на Одесщине была, АМПУ пыталась это скрыть
27 ноября 2020, 09:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Запорожский облсовет
Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского
Все публикации »
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Все блоги »