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27 листопада 2020, 18:45 4

Президент призначив Сергія Гриневецького головою Одеської облдержадміністрації

27 листопада 2020, 18:45 4
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Раніше призначення Гриневецького на цю посаду погодив Уряд.
Раніше призначення Гриневецького на цю посаду погодив Уряд.
Фото з сайту Офіса президента
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Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.

Відповідний указ № 520/2020 Глава держави підписав 27 листопада 2020 року.

Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю. Тож Президент побажав новому очільнику Одеської ОДА плідної роботи, - йдеться в повідомленні.

Довідка. Сергій Гриневецький народився 1957 року в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію, факультет "Механізація сільського господарства".

Має стаж роботи 38 років. Був народним депутатом України VI та VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року. Має почесні грамоти Кабінету Міністрів та Верховної Ради, державні нагороди.

Як повідомлялося раніше, Зеленський офіційно відправив у відставку трьох голів ОДА.

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