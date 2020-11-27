Держекоінспекція: витік нафти на Одещині був, АМПУ намагалась це приховати

До прокуратури скеровано повідомлення про недбале ставлення до посадових обов’язків працівників АМПУ

До прокуратури скеровано повідомлення про недбале ставлення до посадових обов’язків працівників АМПУ

Фото: Facebook

У Державній екологічній інспекції повідомляють, що в Адміністрації морських портів намагались приховати розлив нафтопродуктів під Чорноморськом на Одещині із судна "Аметист".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Держекоінспекції Андрія Мальованого.

"Сталася подія, яка довела, що Адміністрація морських портів України замість того, аби допомагати боротися з порушниками, просто блокує нашу роботу! Під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна "Аметист". Про це Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча мала б бути проінформована АМПУ згідно з чинним порядком взаємодії між нашими структурами", - зазначив голова відомства.

За його даними, представники інспекції виїхали до причалу моря, де на поверхні води помітили плями від нафтопродуктів та сліди сорбенту, який використовують для їх збору.

Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!", – написав Мальований.

Він також нагадав, що наразі працівники ДЕІ не мають права самостійно заходити в портову зону, а тому покладаються на добросовісність портовиків.

Окрім того, через дії Адміністрації морських портів до прокуратури скеровано повідомлення про недбале ставлення до посадових обов’язків працівників філії АМПУ.

Раніше повідомлялося, що через нібито аварію судна почався витік нафтопродуктів у Чорне море.

26 листопада АМПУ спростувала інформацію стосовно аварії судна "Аметист" та розливу нафтопродуктів в акваторію Чорного моря.