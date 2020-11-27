Поліція порушила справу через забруднення моря у Чорноморську

Там перекинулось судно рятувальної служби

Там перекинулось судно рятувальної служби

Фото з відкритих джерел

У Чорноморську Одеської області поліцейські розслідують факт забруднення моря нафтопродуктами. Там перекинулось судно рятувальної служби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Одеської області.

Правоохоронці дізнались про подію через ЗМІ, які писали, що в селищі Олександрівка під Чорноморськом на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби і навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів.

Також до правоохоронних органів із заявою звернулися представники державної екологічної інспекції. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через нібито аварію судна почався витік нафтопродуктів у Чорне море.

Однак Адміністрація морських портів України спростувала інформацію стосовно аварії судна "Аметист" та розливу нафтопродуктів в акваторію Чорного моря.