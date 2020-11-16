Стало відомо, кому передав свої повноваження спікер Разумков

Тимчасово виконувати обов'язки голови Ради віцеспікер Олена Кондратюк

Тимчасово виконувати обов'язки голови Ради віцеспікер Олена Кондратюк

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Тимчасово обов'язки голови Верховної Ради України буде виконувати народний депутат від партії "Батьківщина", заступник голови парламенту Олена Кондратюк.

Про це в ході засідання погоджувальної ради заявив Дмитро Разумков, передає RegioNews.

Минулого тижня мною було видано розпорядження голови ВРУ про тимчасове покладання обов'язків на заступника голови ВРУ Олену Кондратюк", - повідомив Разумков.

Так, віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк очолила український парламент у зв'язку з хворобою COVID-19 спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.

Під час засідання ради Кондратюк повідомила, що приступила до виконання обов'язків голови Верховної Ради та обіцяє обійтися без політичних інтриг.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Пізніше з'явилася інформація, що голова Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.