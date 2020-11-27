У Раді заявили, що готові розглянути держбюджет-2021 в установлені терміни

Закон уже надійшов до парламенту

Закон уже надійшов до парламенту

Фото з відкритих джерел

Виконуюча обов'язки глави Верховної ради України Олена Кондратюк заявила, що парламент готовий розглянути державний бюджет на 2021 рік в установлені терміни. Закон уже надійшов до парламенту.

Про це вона написала у своєму Facebook, повідомляє RegioNews.

"Сьогодні я розписала цей документ для подальшої роботи. Верховна Рада готова розглянути проєкт держбюджету-2021 в установлені терміни з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів", - запевнила парламентар.

Вона додала, що Рада працює у звичному режимі, хоча тривожною є ситуація з захворюваністю саме серед Апарату ВР.

"На 27 листопада це 51 працівник Апарату, причому з ключових питань організації роботи парламенту. 27 народних депутатів теж перебувають на лікуванні”, - повідомила т.в.о. глави парламенту.

Вона додала, що у суботу у ВР відбудеться нарада за участі керівництва парламенту, представників Офісу президента, уряду.

На ній обговорять і визначать порядок денний, питання щодо бюджетного процесу, повернення відповідальності за неправдиве декларування, вирішення конституційної кризи, комплекс заходів з підтримки ФОПів, малого і середнього бізнесу.

Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація... Posted by Олена Кондратюк on Friday, November 27, 2020

Нагадаємо, що 26 листопада Кабінет міністрів затвердив доопрацьований проєкт державного бюджету на 2021 рік.