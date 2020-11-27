Суд оправдал экс-судью Кицюка, который выносил приговоры активистам Майдана

Суд признал обвинения не доказанными

Суд признал обвинения не доказанными

Фото с Facebook-страницы Романа Маселко

Об этом написал на своей странице в Facebook участник "Автомайдана" Роман Маселко, сообщает RegioNews.

UPD. Все, finita la comedia, вирок зачитано. Щебуняєва "несподівано" повністю виправдала Кицюка. Вона не знайшла складу... Posted by Roman Maselko on Thursday, November 26, 2020

Судья Шевченковского суда Лидия Щебуняева объявила, что суд признал не доказанными обвинения Кицюка в вынесении заведомо неправомерного решения и во вмешательстве в систему автоматического распределения дел – заслушанных свидетелей и доказательств прокуратуры недостаточно.

Финальный акт трагикомедии правосудия под названием "Оправдать Кицюка любой ценой". Судья зачитывает оправдательный приговор судье Кицюку. Прокурор даже не пришел, - написал участник "Автомайдана", член правления адвокационного центра DEJURE Роман Маселко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе Генпрокурора признали, что разбирательство по "делам Майдана" в судах затягивается.