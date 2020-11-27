13:46  27 ноября
29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах
13:36  27 ноября
Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна
13:29  27 ноября
В СНБО анонсировали новое решение по ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 14:54 6

Суд оправдал экс-судью Кицюка, который выносил приговоры активистам Майдана

27 ноября 2020, 14:54 6
Читайте також українською мовою
Суд признал обвинения не доказанными
Суд признал обвинения не доказанными
Фото с Facebook-страницы Романа Маселко
Читайте також
українською мовою

Шевченковский суд оправдал бывшего судью Кицюка, который выносил приговоры активистам Майдана.

Об этом написал на своей странице в Facebook участник "Автомайдана" Роман Маселко, сообщает RegioNews.

UPD. Все, finita la comedia, вирок зачитано. Щебуняєва "несподівано" повністю виправдала Кицюка. Вона не знайшла складу...

Posted by Roman Maselko on Thursday, November 26, 2020

Судья Шевченковского суда Лидия Щебуняева объявила, что суд признал не доказанными обвинения Кицюка в вынесении заведомо неправомерного решения и во вмешательстве в систему автоматического распределения дел – заслушанных свидетелей и доказательств прокуратуры недостаточно.

Финальный акт трагикомедии правосудия под названием "Оправдать Кицюка любой ценой". Судья зачитывает оправдательный приговор судье Кицюку. Прокурор даже не пришел, - написал участник "Автомайдана", член правления адвокационного центра DEJURE Роман Маселко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе Генпрокурора признали, что разбирательство по "делам Майдана" в судах затягивается.

суд прокурор Майдан судья активисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
У генпрокурора просят разрешения на арест судей Окружного админсуда
26 ноября 2020, 11:36
Суд по делу о расстрелах на Майдане: обвиняют пятерых "беркутовцев", судят двоих - СМИ
25 ноября 2020, 16:04
Бывший прокурор предстанет перед судом по делу Майдана
24 ноября 2020, 16:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Все блоги »