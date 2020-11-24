Колишній прокурор постане перед судом у справі Майдану
До суду направили обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Києва, якого звинувачують у погодженні підозр учасникам Революції Гідності.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.
Крім того, йому інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення, а також притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, яке було поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину.
21 січня 2014 року прокурор, діючи за попередньою змовою зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану”, - йдеться в повідомленні.
У подальшому до протестувальників було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора визнали, що розгляд у "справах Майдану" в судах затягується.