Колишній прокурор постане перед судом у справі Майдану

Він погодив підозру у масових заворушеннях учасникам Євромайдану, згодом активістів арештували

Він погодив підозру у масових заворушеннях учасникам Євромайдану, згодом активістів арештували

Фото: із відкритих джерел

До суду направили обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Києва, якого звинувачують у погодженні підозр учасникам Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Крім того, йому інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення, а також притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, яке було поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину.

21 січня 2014 року прокурор, діючи за попередньою змовою зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану”, - йдеться в повідомленні.

У подальшому до протестувальників було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора визнали, що розгляд у "справах Майдану" в судах затягується.