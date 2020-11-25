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25 листопада 2020, 12:36 11

На Буковині про заповненість ковід-ліжок інформують онлайн

25 листопада 2020, 12:36 11
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В Чернівецькій ОДА розробили дашборд
В Чернівецькій ОДА розробили дашборд
Фото: скріншот дашборда
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Аналітична панель у режимі реального часу показує, яка кількість вільних місць для недужих на COVID-19 є у відділеннях і реанімаціях тієї чи іншої лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

У Чернівецькій обласній державній адміністрації розробили дашборд, за допомоги якого можна довідатися, скільки ліжок для хворих на коронавірус розгорнуто у госпітальних базах Буковини та про відсоток їхнього заповнення.

Також аналітична панель у режимі реального часу показує, яка кількість вільних місць для недужих на COVID-19 є у відділеннях і реанімаціях тієї чи іншої лікарні. Можна також побачити, скільки ліжок забезпечено киснем.

Відображено й інформацію про загальну кількість хворих та померлих в області.

Дашборд наразі працює у тестовому режимі. Він доступний за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шмигаль планує зробити Україну другою в світі країною, яка протидіятиме ковіду "цифрою".

COVID-19 Чернівецька ОДА Карта онлайн Чернівецька область
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