На Буковині про заповненість ковід-ліжок інформують онлайн
Аналітична панель у режимі реального часу показує, яка кількість вільних місць для недужих на COVID-19 є у відділеннях і реанімаціях тієї чи іншої лікарні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
У Чернівецькій обласній державній адміністрації розробили дашборд, за допомоги якого можна довідатися, скільки ліжок для хворих на коронавірус розгорнуто у госпітальних базах Буковини та про відсоток їхнього заповнення.
Також аналітична панель у режимі реального часу показує, яка кількість вільних місць для недужих на COVID-19 є у відділеннях і реанімаціях тієї чи іншої лікарні. Можна також побачити, скільки ліжок забезпечено киснем.
Відображено й інформацію про загальну кількість хворих та померлих в області.
Дашборд наразі працює у тестовому режимі. Він доступний за посиланням.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шмигаль планує зробити Україну другою в світі країною, яка протидіятиме ковіду "цифрою".