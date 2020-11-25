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25 ноября 2020, 12:36 12

На Буковине о заполненности ковид-коек информируют онлайн

25 ноября 2020, 12:36 12
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В Черновицкой ОГА разработали дашборд
В Черновицкой ОГА разработали дашборд
Фото: скриншот дашборда
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Аналитическая панель в режиме реального времени показывает, какое количество свободных мест для больных COVID-19 есть в отделениях и реанимациях той или иной больницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

В Черновицкой областной государственной администрации разработали дашборд, при помощи которого можно узнать, сколько коек для больных коронавирусом развернуто в госпитальных базах Буковины и процент их заполнения.

Аналитическая панель в режиме реального времени показывает, какое количество свободных мест для больных COVID-19 есть в отделениях и реанимациях той или иной больницы. Можно также увидеть, сколько коек обеспечено кислородом.

Отражена и информация об общем количестве больных и умерших в области.

Дашборд сейчас работает в тестовом режиме. Он доступен по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль планирует сделать Украину второй в мире страной, которая будет противодействовать ковиду "цифрой".

COVID-19 Черновецкая ОДА Карта онлайн Черновицкая область
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