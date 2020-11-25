На Буковине о заполненности ковид-коек информируют онлайн

В Черновицкой ОГА разработали дашборд

В Черновицкой ОГА разработали дашборд

Фото: скриншот дашборда

Аналитическая панель в режиме реального времени показывает, какое количество свободных мест для больных COVID-19 есть в отделениях и реанимациях той или иной больницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

В Черновицкой областной государственной администрации разработали дашборд, при помощи которого можно узнать, сколько коек для больных коронавирусом развернуто в госпитальных базах Буковины и процент их заполнения.

Аналитическая панель в режиме реального времени показывает, какое количество свободных мест для больных COVID-19 есть в отделениях и реанимациях той или иной больницы. Можно также увидеть, сколько коек обеспечено кислородом.

Отражена и информация об общем количестве больных и умерших в области.

Дашборд сейчас работает в тестовом режиме. Он доступен по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль планирует сделать Украину второй в мире страной, которая будет противодействовать ковиду "цифрой".