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18 листопада 2020, 17:18 3

Шмигаль планує зробити Україну другою в світі країною, яка протидіятиме ковіду "цифрою"

18 листопада 2020, 17:18 3
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Наразі система QR-кодів для публічних місць діє лише у Великій Британії
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада постановою надала уряду можливість реалізовувати комплексні протиепідемічні розслідування, в тому числі шляхом створення єдиного електронного реєстру та відповідних цифрових рішень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль із трибуни Верховної Ради, повідомляє RegioNews.

Прем’єрміністр представив 5 основних цифрових рішень, які розробляються і мають допомогти приборкати пандемію в Україні й які будуть запроваджені найближчим часом.

Серед цих рішень: цифровізація й централізація збору інформації про факти підозри та випадків інфекційних захворювань; вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома" із впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції; запуск електронного рецепту на ліки, антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID; запровадження електронного направлення на ПЛР (тестування), що дасть можливість відслідковувати черги і не утворювати їх у режимі реального часу, а також QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади.

Подібна система (QR-кодів) діє у Великій Британії, єдина країна. Ми будемо швидко рухатися і будемо другою країною, яка запровадить подібні заходи, - сказав Шмигаль.

Як пояснив посадовець згодом на своїй Facebook-сторінці, йдеться про те, що без сканування такого коду неможливо буде відвідувати заклади громадського харчування чи торговельні центри. В разі захворювання якоїсь людини після відвідування закладу її оточенню будуть надходити сповіщення.

Під час виступу у Верховній Раді представив 5 основних цифрових рішень Уряду, які допоможуть у боротьбі з пандемією в...

Posted by Денис Шмигаль on Tuesday, November 17, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр порівняв боротьбу з COVID-19 з війною.

прем'єр діджиталізація Кабмін Верховна Рада COVID-19
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