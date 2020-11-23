Столичних копів підозрюють у викраденні та вимаганні

Проти них порушили кримінальну справу

Проти них порушили кримінальну справу

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Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, пише RegioNews.

Правоохоронцям заявили про причетність окремих співробітників Солом’янського управління поліції Києва до протиправних дій.

"Встановлено, що двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання зазначеного підрозділу під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений", — кажуть у поліції.

За "непритягнення до кримінальної відповідальності" силовики вимагали 10 тис. доларів. Вони змусили львівʼянина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене місце, одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати "відкупні". Його знайомого у цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління для підстраховки.

Поліцейські одержали 2 тис. євро, ще 2,5 тис. доларів власнику авто дозволили передати пізніше. Лише після цього заручників відпустили.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові чоловік підірвав гранату під час переговорів з поліцією.