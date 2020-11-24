Во Львове пьяный полицейский разбил три автомобиля и въехал в детскую площадку

Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка

Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка

Фото пресс-службы полиции во Львовської области

Сегодня на улице Торфяной в Львове произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Touareg. В результате ДТП никто не пострадал. По факту ДТП назначено служебное расследование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

За рулем "Фольксвагена" находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения. Водитель на внедорожнике сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, потом ударил автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda.

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Эти столкновения не остановили нарушителя и он заехал на детскую площадку. Там он снес на своем пути детскую горку, а остановился в качели. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка.

Патрульные получили пояснения от очевидцев и установили водителя. Им оказался 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.

Он имел признаки опьянения. Мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении. Однако, приехав туда — отказался.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Харькове произошло жуткое ДТП: мужчине на пешеходном переходе оторвало голову.