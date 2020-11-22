У Києві авто врізалося у зупинку і зайнялося: є потерпілі
ДТП трапилося на проспекті Валерія Лобановського
ДТП трапилося на проспекті Валерія Лобановського
У Києві на проспекті Валерія Лобановського легковик врізався у зупинку громадського транспорту і зайнявся.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Київ оперативний, пише RegioNews.
Попередньо, водій автомобіля Chevrolet Aveo не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у зупинку. На щастя, людей на зупинці не було. Згодом очевидці помітили під капотом займання.
Свідки ДТП кинулись допомагати водію. Він був у непритомному стані. На місце аварії викликали медиків та поліцію. Обставини надзвичайної події встановлюються.
Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 листопада у Немирові Вінницької області у результаті ДТП загинули троє людей. Загиблих довелося діставати спецтехнікою МНС.
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