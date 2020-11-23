У Харкові сталася страшна ДТП: чоловікові на пішохідному переході відірвало голову
Відірвана голова залетіла в салон автомобіля винуватця ДТП
Відірвана голова залетіла в салон автомобіля винуватця ДТП
У Харкові в понеділок, 23 листопада, водій Mercedes на литовських номерах на пішохідному переході на смерть збив чоловіка. Ударом загиблому відірвало голову.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "ТРУХА Харків", пише RegioNews.
Повідомляється, що трагедія сталася на проспекті Льва Ландау. Відірвана голова залетіла в салон автомобіля винуватця ДТП.
Нагадаємо, у Києві автомобіль Uber потрапив в смертельну ДТП: загинули четверо, ще один поранений.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду