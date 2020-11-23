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23 листопада 2020, 16:51 11

У Харкові сталася страшна ДТП: чоловікові на пішохідному переході відірвало голову

23 листопада 2020, 16:51 11
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Відірвана голова залетіла в салон автомобіля винуватця ДТП
Відірвана голова залетіла в салон автомобіля винуватця ДТП
Фото з відкритих джерел
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У Харкові в понеділок, 23 листопада, водій Mercedes на литовських номерах на пішохідному переході на смерть збив чоловіка. Ударом загиблому відірвало голову.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "ТРУХА Харків", пише RegioNews.

Повідомляється, що трагедія сталася на проспекті Льва Ландау. Відірвана голова залетіла в салон автомобіля винуватця ДТП.

Нагадаємо, у Києві автомобіль Uber потрапив в смертельну ДТП: загинули четверо, ще один поранений.

Україна ДТП смерть авто аварія
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