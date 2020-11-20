На Львівщині новообрані місцеві депутати намагалися заїхати на Mercedes по сходах у багатоповерхівку, - ЗМІ

Один уже вибачився перед мешканцями і пообіцяв відремонтувати пошкоджене

Один уже вибачився перед мешканцями і пообіцяв відремонтувати пошкоджене

Фото: скрін з відеозапису камер спостереження

У ніч на п’ятницю, 20 листопада, двоє новообраних місцевих депутатів від «Європейської солідарності» на елітному позашляховику Mercedes G500 намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Інцидент стався після опівночі біля будинку №2 на вулиці Радоцинській у Пустомитах Львівської області. На записі камер відеоспостереження видно, що у двір багатоповерхівки заїжджає авто і зупиняється перед входом до під'їзду. Через деякий час автомобіль рушає з місця і починає їхати до дверей під'їзду по сходах. З другої спроби машині вдалося піднятися на ґанок будинку, після чого депутати заднім ходом спустилися назад.

Поряд з водієм, стверджують ЗМІ, сидів секретар Пустомитівської міськради Андрій Жидачек. Також, за даними ЗМІ, в автомобілі сидів депутат Микола Пущак. Далі чоловіки вийшли з авто і спілкувалися, згодом Жидачек зайшов у будинок, а інші поїхали. Судячи з усього, зазначають у виданні, компанія була у нетверезому стані.

Жидачек, який винаймає житло в цьому будинку, вже вибачився перед мешканцями. Він пообіцяв відновити знищені сходи, а також придбати п'ять вогнегасників або камери спостереження як моральну компенсацію за збитки. Відтак мешканці до поліції заяв не писали.

Микола Пущак заперечив свою причетність до нічного інциденту в Пустомитах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кримінальний авторитет з Прикарпаття потрапив у ДТП на Рівненщині.