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20 листопада 2020, 16:01 26

На Сумщині НАБУ запобігло розкраданню майна із Держрезерву на понад 2,7 млн грн

20 листопада 2020, 16:01 26
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Слідчі заарештували 7 фур із насінням Держрезерву, яке хотіли незаконно продати
Слідчі заарештували 7 фур із насінням Держрезерву, яке хотіли незаконно продати
Фото: Facebook
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НАБУ запобігло розкраданню і незаконному вивезенню із Держрезерву насіння соняшника вартістю понад 2,7 млн грн, яке зберігалося на базах у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Невідкладні слідчі заходи здійснено 18-19 листопада 2020 року у межах розслідування можливих зловживань із боку службовців держпідприємств Держрезерву, спрямованих на заволодіння майном”, - йдеться в повідомленні.

Фахівці НАБУ заарештували 7 фур із зерном на виїзді з цього підприємства і вилучили документи, якими підтверджується протиправна діяльність. Зерно мали перевезти в Миколаїв і там продати.

В НАБУ додали, що чиновники Державного агентства резерву вже другу добу перешкоджають поверненню майна на зберігання.

Як повідомляє "Суспільне”, мова йде про філію "Хлібна база" Державного підприємства "Охтирський комбінат хлібопродуктів".

Нагадаємо, збитки на мільйони: СБУ викрила розтрату коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.

Сумська область НАБУ Держрезерв корупція затримання
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