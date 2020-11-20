На Сумщині НАБУ запобігло розкраданню майна із Держрезерву на понад 2,7 млн грн

Слідчі заарештували 7 фур із насінням Держрезерву, яке хотіли незаконно продати

Слідчі заарештували 7 фур із насінням Держрезерву, яке хотіли незаконно продати

Фото: Facebook

НАБУ запобігло розкраданню і незаконному вивезенню із Держрезерву насіння соняшника вартістю понад 2,7 млн грн, яке зберігалося на базах у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Невідкладні слідчі заходи здійснено 18-19 листопада 2020 року у межах розслідування можливих зловживань із боку службовців держпідприємств Держрезерву, спрямованих на заволодіння майном”, - йдеться в повідомленні.

Фахівці НАБУ заарештували 7 фур із зерном на виїзді з цього підприємства і вилучили документи, якими підтверджується протиправна діяльність. Зерно мали перевезти в Миколаїв і там продати.

В НАБУ додали, що чиновники Державного агентства резерву вже другу добу перешкоджають поверненню майна на зберігання.

Як повідомляє "Суспільне”, мова йде про філію "Хлібна база" Державного підприємства "Охтирський комбінат хлібопродуктів".

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