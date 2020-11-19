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19 листопада 2020, 12:13 1202

Гендиректора одного з заводів "Укроборонпрому" спіймали на знищенні держмайна

19 листопада 2020, 12:13 1202
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Збиток, нанесений державі, оцінюється в суму понад 3,6 млн гривень
Збиток, нанесений державі, оцінюється в суму понад 3,6 млн гривень
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Генеральний директор київського заводу "Радар", скориставшись своїм службовим становищем, посприяв у знищенні 9 будівель, що знаходяться на балансі ВАТ "Київський завод "Радар".

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Повідомлено про підозру генеральному директору ВАТ "Київський завод "Радар" у неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовник повністю знищив 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "Радар".

Внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Наголошується, що згідно з інформацією сайту заводу, його директором є В'ячеслав Зеленський.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому".

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