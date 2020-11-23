12:38  23 ноября
На выборах мэра Бердянска победил Валерий Баранов
15:32  23 ноября
Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
11:59  23 ноября
Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 15:49 1

На Буковине подрядчика подозревают в присвоении более 800 тыс. грн бюджетных средств

23 ноября 2020, 15:49 1
Читайте також українською мовою
Злоумышленник завышал стоимость приобретенных материалов на ремонт дорог
Злоумышленник завышал стоимость приобретенных материалов на ремонт дорог
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Коммерческому директору строительной фирмы сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру.

По версии следствия, коммерческий директор фирмы, которая осуществляла капитальный ремонт автомобильной дороги Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, злоупотребляя своим служебным положением, внес в акты приемки выполненных строительных работ и справок о стоимости выполненных работ недостоверные сведения.

Он завысил стоимость приобретенных материальных ресурсов. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 800 тыс грн.

Должностному лицу сообщили о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине НАБУ предотвратило хищение имущества из Госрезерва свыше 2,7 млн грн.

дороги преступление бюджетные деньги прокуратура следствие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны компании "дорожного картеля", о котором рассказал экс-советник Ермака Уманский
22 ноября 2020, 18:56
В Черкассах чиновники горсовета разворовали 700 тыс. на ремонте дорог - СБУ
19 ноября 2020, 14:42
Гендиректора одного из заводов "Укроборонпрома" поймали на уничтожении госимущества
19 ноября 2020, 12:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »