На Буковине подрядчика подозревают в присвоении более 800 тыс. грн бюджетных средств
Коммерческому директору строительной фирмы сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру.
По версии следствия, коммерческий директор фирмы, которая осуществляла капитальный ремонт автомобильной дороги Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, злоупотребляя своим служебным положением, внес в акты приемки выполненных строительных работ и справок о стоимости выполненных работ недостоверные сведения.
Он завысил стоимость приобретенных материальных ресурсов. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 800 тыс грн.
Должностному лицу сообщили о подозрении. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине НАБУ предотвратило хищение имущества из Госрезерва свыше 2,7 млн грн.