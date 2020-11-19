У Черкасах чиновники міськради розікрали 700 тис. на ремонті доріг - СБУ

Вони вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт

Вони вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт

Фото: із відкритих джерел

Служба безпеки України викрила чиновників Черкаської міської ради в розтраті коштів державного бюджету, які були призначені для ремонту та утримання доріг.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними досудового слідства, у 2019 році директор і двоє заступників одного із департаментів міської ради уклали договір із приватною компанією про надання послуг із ремонту і технічного обслуговування доріг обласного центру на понад 4 мільйони гривень.

Частину із цих коштів учасники оборудки привласнили.

Ініційована СБУ перевірка показала, що підрядник за погодженням із посадовцями вносив до актів виконаних робіт недостовірні відомості про сплату непередбаченого податку на додану вартість. Через включення зайвої статті видатків на рахунки комерсантів було неправомірно перераховано майже 700 тисяч гривень”, - йдеться в повідомленні.

Дії заступників директора департаменту кваліфіковано як службову недбалість, їм повідомили про підозри.

Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності директора департаменту міської ради Черкас.

Нагадаємо, мер Черкас Бондаренко разом з поплічниками напав на трьох дівчат у центрі Черкас.