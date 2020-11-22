Стали відомі компанії "дорожнього картелю", про який розповів ексрадник Єрмака Уманський

"Дорожній картель" отримав десятки мільярдів гривень від держави на будівництво доріг

"Дорожній картель" отримав десятки мільярдів гривень від держави на будівництво доріг

Фото з відкритих джерел

Шість компаній, які входять у так званий «дорожній картель» і отримали 36 млрд грн на будівництво доріг, замішані у великих скандалах, а керують ними люди Коломойського, друзі нардепа Юзика і близькі мера Одеси Геннадія Труханова.

Про це пише видання "Страна", повідомляє RegioNews.

Джерела на ринку дорожнього будівництва повідомили "Країні" назви 6 компаній, які входять у скандальний "картель", освоює бюджетні мільярди: RDS UKRAINE (плюс входить в неї "Ростдорстрой"), ТОВ "Техно-Буд-Центр", група компаній "Автострада", ТОВ "Автомагістраль-Південь", "Онур" і ТОВ "ПБС".

За даними You Control, кінцевими бенефіціарами одеської "Росстдорстрой" є Євген Коновалов і депутат одеської міськради Юрій Шумахер. Ці ж власники числяться в реквізитах компанії "РДС".

"Ростдорстрой" пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим.Шумахера давно називають "головним шляховиком Труханова", він також є бізнес-партнером одеського мера (по офшорній компанії Corderoy Trading Limited. Постачальником "Ростдорстроя" є компанія "Скво", яку контролює дочка Труханова.

RDS і "Ростдорстрой" часто розігрують тендери з іншого одеською компанією — "Автомагістраль -Південь. ТОВ "Автомагістраль-Південь" також пов'язують з офшорної "Інвестиційною групою "Рост" Юрія Шумахера і мером Одеси Геннадієм Трухановим.

У дорожній картель входить також компанія "Автострада". Її власником є Максим Шкіль, засновник холдингу MS Capital. Шкіль при Януковичі був помічником нардепа-регіонала Миколи Дем`янко. Потім, вже при Порошенко, його пов'язували з міністром транспорту в Кабміні Гройсмана Володимиром Омеляном.

Ще один учасник дорожнього картелю" - ТОВ "Техно-Буд-Сервіс". Її власниками є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Ярему називають "тернопільським Монте-Крісто" і зараховують до найбільш впливових людей регіону. Ярема раніше був дружний з ексглавою Служби доріг Тернопільської області, що дозволяло компанії злучати вигідні контракти.

Компанія "Онур" - найбільш відомий гравець "картелю". Це "дочка" турецької Onur. До групи компаній входять: ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" та українське представництво. Вони є фаворитами "Укравтодору" в тендерах останніх років.

Засновниками "Онур Конструкціон Інтернешнл" значаться громадяни Туреччини Онур і Іхсан Четинджевиз і львів'янин Олег Фаріон, двоюрідний брат дружини топменеджера "Онура" Емре Караахметоглу.

За даними "Наших грошей", серед постачальників щебеню "Онуру" є фірми, пов'язані з "Слугою народу". Один з найдорожчих щебней поставляє ТОВ "Брекстон" (на 25 млн за 2019 рік). Його засновник Сергій Юровський - член наглядової ради "Рижівского гранітного кар'єру " Сергія Корявченко, двоюрідного брата Юрія Корявченко ("Юзика") нардепа з СН і близького соратника Зеленського з "Кварталу 95".

Ще одним постачальником "Онура" є ТОВ "Кар-Гіл" Романа Варварова, уповноваженого "Слуги народу" у Дніпропетровській області на виборах.

У "дорожньому картелі" значиться також компанія "ПБС". Бенефіціаром "ПБС" є мешканка Івано-Франківська Галина Іванна Непик. Раніше ще 0,17% належало Галині Колибабюк. Вона працювала в ТОВ "Скорзнера", яку контролює Ігор Коломойський. Але зараз Колибабюк в списку бенефіціарів компанії вже не зазначена.

Іванна Непик є бізнес-партнером Віктора Шевченка, брата ексдиректора курорту "Буковель" (належить групі "Приват" Ігоря Коломойського) і нардепа Олександра Шевченка. Та й сама Непик воно час працювала на "Буковелі".

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