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21 листопада 2020, 18:28 18

У Києві поблизу метро вщент згоріла маршрутка: усі подробиці

21 листопада 2020, 18:28 18
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Крім водія в маршрутці нікого не було
Крім водія в маршрутці нікого не було
Фото з відкритих джерел
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У Києві увечері 21 листопада загорівся маршрутний автобус. Пожежу погасили, жертв і постраждалих немає.

Як передає RegioNews, про це "РБК-Украина" повідомила прессекретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

Зазначимо, спочатку з'явилася інформація про вибух в маршрутці в районі станції метро "Академмістечко". Однак у коментарі "РБК-Україна" в ДСНС не змогли підтвердити цю інформацію.

"На момент приїзду рятувальників маршрутка горіла. Станом на 17:35 пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - зазначила Водолага.

Тим часом у соціальних мережах публікують відео інциденту.

За попередньою інформацією, крім водія в маршрутці нікого не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на ходу загорілась маршрутка.

Україна Київ вибух поліція маршрутки
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