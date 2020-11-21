У Києві поблизу метро вщент згоріла маршрутка: усі подробиці
У Києві увечері 21 листопада загорівся маршрутний автобус. Пожежу погасили, жертв і постраждалих немає.
Як передає RegioNews, про це "РБК-Украина" повідомила прессекретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.
Зазначимо, спочатку з'явилася інформація про вибух в маршрутці в районі станції метро "Академмістечко". Однак у коментарі "РБК-Україна" в ДСНС не змогли підтвердити цю інформацію.
"На момент приїзду рятувальників маршрутка горіла. Станом на 17:35 пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - зазначила Водолага.
Тим часом у соціальних мережах публікують відео інциденту.
За попередньою інформацією, крім водія в маршрутці нікого не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на ходу загорілась маршрутка.