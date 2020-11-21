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Зеленський озвучив завдання на шляху до народовладдя
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21 листопада 2020, 18:01 5

Зеленський озвучив завдання на шляху до народовладдя

21 листопада 2020, 18:01 5
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Президент вважає, що потрібно з'ясувати, чи здатні українці приймати думку більшості
Президент вважає, що потрібно з'ясувати, чи здатні українці приймати думку більшості
Офіс президента
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Для запровадження народовладдя в Україні необхідно вирішити кілька завдань. Зокрема, з'ясувати, чи здатні українці приймати думку більшості.

Про це на відеозустрічі з учасниками трьох революцій заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на зустрічі Зеленський пообіцяв за свою каденцію запровадити інструмент народовладдя.

"Оскільки це один із шляхів, коли воля народу отримуватиме форму реальних, легітимних рішень. Коли громадянин буде мати можливість бути почутим, не ризикуючи життям на барикадах", - йдеться в повідомленні на сайті.

Крім того, Зеленський наголосив, що є ряд завдань, які належить вирішити.

"Йдеться про те, як згуртувати суспільство не "проти", а "за". Чи ми здатні прийняти думку більшості, якщо вона суперечить власним поглядам? Де грань між свободою і анархією? Як захистити громадян від пропаганди, не порушуючи при цьому свободу слова?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський представив послам країн "Великої сімки" шляхи для врегулювання конституційної кризи.

Україна українці президент суспільство
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