Затримали експравоохоронця, який ховався від українського правосуддя 7 років

Після викриття на хабарі він втік до Росії і був оголошений у міжнародний розшук

Після викриття на хабарі він втік до Росії і був оголошений у міжнародний розшук

Фото УСБУ у Львівській області

СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України у Львівській області. Служба безпеки України затримала колишнього начальника одного з районних відділів Головного управління МВС у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку. #СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ Служба безпеки... Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Friday, November 20, 2020 За даними слідства, експравоохоронець вимагав 135 тисяч гривень за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності учасників організованої злочинної організації. Також він обіцяв надалі не реагувати на діяльність угруповання, яке, зокрема, виготовляло та збувало важкі наркотики. У 2013 році експосадовця було викрито після передачі всієї суми неправомірної вигоди. Для уникнення правосуддя, фігурант переховувався на території РФ, - йдеться у повідомленні СБУ. Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що зловмисник планував повернутися на Львівщину. Колишнього правоохоронця затримали на території України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині спіймали нотаріуса на махінаціях з реєстром Мін'юсту.

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