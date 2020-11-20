Затримали експравоохоронця, який ховався від українського правосуддя 7 років
СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Служба безпеки України затримала колишнього начальника одного з районних відділів Головного управління МВС у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку.
#СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ Служба безпеки...Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Friday, November 20, 2020
За даними слідства, експравоохоронець вимагав 135 тисяч гривень за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності учасників організованої злочинної організації. Також він обіцяв надалі не реагувати на діяльність угруповання, яке, зокрема, виготовляло та збувало важкі наркотики.
У 2013 році експосадовця було викрито після передачі всієї суми неправомірної вигоди. Для уникнення правосуддя, фігурант переховувався на території РФ, - йдеться у повідомленні СБУ.
Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що зловмисник планував повернутися на Львівщину. Колишнього правоохоронця затримали на території України.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині спіймали нотаріуса на махінаціях з реєстром Мін'юсту.