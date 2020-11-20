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20 листопада 2020, 16:57 5

Затримали експравоохоронця, який ховався від українського правосуддя 7 років

20 листопада 2020, 16:57 5
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Фото УСБУ у Львівській області
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СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Служба безпеки України затримала колишнього начальника одного з районних відділів Головного управління МВС у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку.

#СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ Служба безпеки...

Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Friday, November 20, 2020

За даними слідства, експравоохоронець вимагав 135 тисяч гривень за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності учасників організованої злочинної організації. Також він обіцяв надалі не реагувати на діяльність угруповання, яке, зокрема, виготовляло та збувало важкі наркотики.

У 2013 році експосадовця було викрито після передачі всієї суми неправомірної вигоди. Для уникнення правосуддя, фігурант переховувався на території РФ, - йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що зловмисник планував повернутися на Львівщину. Колишнього правоохоронця затримали на території України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині спіймали нотаріуса на махінаціях з реєстром Мін'юсту.

СБУ розшук РФ правоохоронці хабар
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