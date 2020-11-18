У Києві при отриманні $250 тис. затримали шахраїв, які прикривалися Офісом генпрокурора

Вони обіцяли представнику іноземної фірми "допомогу” у вирішенні проблем його бізнесу

Вони обіцяли представнику іноземної фірми "допомогу” у вирішенні проблем його бізнесу

Фото: прокуратура

У Києві при спробі заволодіння 500 тисячами доларів США, затримали двох шахраїв, які прикривалися нібито знайомством із керівництвом Офісу Генпрокурора.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews. За даними слідства, вони пообіцяли представнику іноземної фірми допомогти в активізації розслідування у кримінальній справі, в якій підприємство є потерпілим, а також допомогти отримати відшкодування завданих збитків та притягути винних до відповідальності. Також шахраї запевнили представника форми, що нібито мають особисті зв’язки із керівництвом Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці затримали їх під час одержання частини суми – 250 тис доларів США. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу”, - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, СБУ припинила постачання неякісних російських запчастин для залізниці.

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