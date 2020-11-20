На Донеччині зловили нотаріуса на махінаціях з реєстром Мін'юсту

Оперативники задокументували майже 450 фактів несанкціонованого втручання до реєстру

Оперативники задокументували майже 450 фактів несанкціонованого втручання до реєстру

Фото: СБУ

У Маріуполі кіберфахівці Служби безпеки України викрили нотаріуса, який незаконно вносив зміни у державні електронні інформаційні ресурси Міністерства юстиції.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Один з місцевих нотаріусів та його помічники налагодили протиправну схему несанкціонованих дій з реєстрами Мін'юсту, що призвело до витоку інформації з обмеженим доступом", - йдеться у повідомленні.

Також помічники нотаріуса незаконно засвідчували документи на майно, оформлені на території терористичної організації "ДНР".

Правоохоронці задокументували майже 450 фактів несанкціонованого втручання та внесення змін до реєстру Мін'юсту з використанням особистого електронного ключа приватного нотаріуса.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ККУ тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали податківця, який продавав дані з баз ДПС.