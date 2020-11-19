СБУ блокувала незаконне вивезення деталей ракетного комплексу на Близький Схід

Зловмисники намагалися приховати, що саме вони планують вивезти за кордон

Зловмисники намагалися приховати, що саме вони планують вивезти за кордон

Фото: СБУ

СБУ блокувала незаконне вивезення в одну з країн Близького Сходу з України деталей та запчастин для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews. За даними слідства, чиновники однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю планували вивезти до однієї з країн Близького Сходу агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М”. Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їх кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України”, - йдеться в повідомленні. Наразі задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали передано до органу досудового розслідування. Відкрита кримінальна справа за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Нагадаємо, СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.

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