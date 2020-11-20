Задержали экс-правоохранителя, который скрывался от украинского правосудия 7 лет

После разоблачения на взятке он сбежал в Россию и был объявлен в международный розыск

После разоблачения на взятке он сбежал в Россию и был объявлен в международный розыск

Фото УСБУ во Львовской области

СБУ задержала бывшего руководителя подразделения МВД, который 7 лет скрывался от правосудия в РФ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника одного из районных отделов Главного управления МВД во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске. #СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ Служба безпеки... Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Friday, November 20, 2020 По данным следствия, экс-правоохранитель требовал 135 тысяч гривен за содействие в непривлечении к уголовной ответственности участников организованной преступной организации. Также он обещал в дальнейшем не реагировать на деятельность группировки, которая, в частности, производила и сбывала тяжелые наркотики. В 2013 году бывшее должностное лицо было разоблачено после передачи всей суммы неправомерной выгоды. Для избежания правосудия, фигурант скрывался на территории РФ, - говорится в сообщении СБУ. Сотрудники СБУ получили информацию о том, что злоумышленник планировал вернуться на Львовщину. Бывшего милиционера задержали на территории Украины. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия. Напомним, ранее сообщалось, что на Донетчине поймали нотариуса на махинациях с реестром Мин'минюста.

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