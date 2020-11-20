Задержали экс-правоохранителя, который скрывался от украинского правосудия 7 лет
СБУ задержала бывшего руководителя подразделения МВД, который 7 лет скрывался от правосудия в РФ.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.
Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника одного из районных отделов Главного управления МВД во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске.
#СБУ затримала колишнього керівника підрозділу МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ Служба безпеки...Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Friday, November 20, 2020
По данным следствия, экс-правоохранитель требовал 135 тысяч гривен за содействие в непривлечении к уголовной ответственности участников организованной преступной организации. Также он обещал в дальнейшем не реагировать на деятельность группировки, которая, в частности, производила и сбывала тяжелые наркотики.
В 2013 году бывшее должностное лицо было разоблачено после передачи всей суммы неправомерной выгоды. Для избежания правосудия, фигурант скрывался на территории РФ, - говорится в сообщении СБУ.
Сотрудники СБУ получили информацию о том, что злоумышленник планировал вернуться на Львовщину. Бывшего милиционера задержали на территории Украины.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донетчине поймали нотариуса на махинациях с реестром Мин'минюста.