У Чернівцях викрили нарколабораторію

Четверо наркоділків виготовляли амфетамін

Четверо наркоділків виготовляли амфетамін

Фото cv.npu.gov.ua

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яка виготовляла і поширювала психотропні речовини на території Буковини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.

Правоохоронці з’ясували, що 34-річний чернівчанин разом зі спільниками налагодив виробництво та збут психотропних речовин і наркотичних засобів. Зловмисників, які займалися виготовленням і розповсюдженням на території Буковини амфетаміну та канабісу, затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За інформацією співробітників Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, зловмисники облаштували у двох гаражах підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну, а також зберігали канабіс із метою збуту, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили у правопорушників наркотики, обладнання та речовини для їх виготовлення, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У результаті 20 обшуків у транспортних засобах зловмисників, місцях їхнього проживання та ведення протиправної діяльності вилучили: обладнання для виготовлення амфетаміну; попередньо понад 15 кілограмів прекурсорів; 40 поліетиленових згортків з розфасованим амфетаміном; канабіс; 30 набоїв різного калібру; гроші в національній та іноземній валюті у сумі, еквівалентній 76 тисячам гривень та інші речові докази.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Дніпропетровщини затримали місцевих жителів, які займались збутом канабісу.