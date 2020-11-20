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20 листопада 2020, 16:13 2

У Чернівцях викрили нарколабораторію

20 листопада 2020, 16:13 2
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Четверо наркоділків виготовляли амфетамін
Четверо наркоділків виготовляли амфетамін
Фото cv.npu.gov.ua
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Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яка виготовляла і поширювала психотропні речовини на території Буковини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.

Правоохоронці з’ясували, що 34-річний чернівчанин разом зі спільниками налагодив виробництво та збут психотропних речовин і наркотичних засобів. Зловмисників, які займалися виготовленням і розповсюдженням на території Буковини амфетаміну та канабісу, затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За інформацією співробітників Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, зловмисники облаштували у двох гаражах підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну, а також зберігали канабіс із метою збуту, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили у правопорушників наркотики, обладнання та речовини для їх виготовлення, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У результаті 20 обшуків у транспортних засобах зловмисників, місцях їхнього проживання та ведення протиправної діяльності вилучили: обладнання для виготовлення амфетаміну; попередньо понад 15 кілограмів прекурсорів; 40 поліетиленових згортків з розфасованим амфетаміном; канабіс; 30 набоїв різного калібру; гроші в національній та іноземній валюті у сумі, еквівалентній 76 тисячам гривень та інші речові докази.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Дніпропетровщини затримали місцевих жителів, які займались збутом канабісу.

наркотики поліція СІЗО злочин Лабораторія
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