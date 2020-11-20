На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом у понад 1,5 мільярдів гривень

Злочинцям загрожує від трьох до шести років позбавлення волі

Злочинцям загрожує від трьох до шести років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

В Донецькій області правоохоронці припинили діяльність підпільної фінансової структури, за допомогою якої, ряд підприємств, зокрема фіктивних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що упродовж 2019 - 2020 років через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1,5 млрд гривень. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ у розмірі понад 300 млн гривень.

Під час обшуку у м. Слов’янську в офісному приміщенні вилучено фінансово-господарські документи, 56 печаток СГД та чорнові записи.

Правопорушникам інкримінують ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці Дніпропетровщини затримали місцевих жителів: займались збутом канабісу.