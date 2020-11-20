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20 ноября 2020, 16:13 1

В Черновцах разоблачили нарколабораторию

20 ноября 2020, 16:13 1
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Четверо наркодельцов изготавливали амфетамин
Четверо наркодельцов изготавливали амфетамин
Фото cv.npu.gov.ua
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Правоохранители задержали участников преступной группы, которая изготовляла и распространяла психотропные вещества на территории Буковины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Правоохранители выяснили, что 34-летний черновчанин вместе с сообщниками наладил производство и сбыт психотропных веществ и наркотических средств. Злоумышленников, которые занимались изготовлением и распространением на территории Буковины амфетамина и каннабиса, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По информации сотрудников Следственного управления ГУНП в Черновицкой области, злоумышленники обустроили в двух гаражах подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина, а также хранили каннабис с целью сбыта, - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у правонарушителей наркотики, оборудование и вещества для их изготовления, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В результате 20 обысков в транспортных средствах злоумышленников, местах их проживания и ведения противоправной деятельности изъяли: оборудование для изготовления амфетамина; предварительно более 15 килограммов прекурсоров; 40 полиэтиленовых свертков с расфасованным амфетамином; каннабис; 30 патронов различного калибра; деньги в национальной и иностранной валюте в сумме, эквивалентной 76 тысячам гривен и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Днепропетровщины задержали местных жителей, которые занимались сбытом каннабиса.

наркотики полиция СИЗО преступление Лаборатория
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