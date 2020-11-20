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20 листопада 2020, 14:45 5

У Києві вдруге за тиждень "замінували" ЦУМ

20 листопада 2020, 14:45 5
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Відвідувачів і працівників ЦУМу евакуювали
Відвідувачів і працівників ЦУМу евакуювали
Фото з відкритих джерел
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До столичної поліції надійшло повідомлення про мінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38, на якій розташований ЦУМ.

Про це пише RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Зазначається, що наразі відвідувачів і працівників ЦУМу евакуювали. Триває перевірка будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 16 листопада також повідомлялося про "замінування" ЦУМу.

Україна Київ мінування вибух поліція
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