У Києві вдруге за тиждень "замінували" ЦУМ
Відвідувачів і працівників ЦУМу евакуювали
Відвідувачів і працівників ЦУМу евакуювали
До столичної поліції надійшло повідомлення про мінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38, на якій розташований ЦУМ.
Про це пише RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Зазначається, що наразі відвідувачів і працівників ЦУМу евакуювали. Триває перевірка будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що 16 листопада також повідомлялося про "замінування" ЦУМу.
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